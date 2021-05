Tourismus : Bäderverordnung wieder in Kraft: Läden auch sonntags offen

Pünktlich zur landesweiten Öffnung des Tourismus dürfen von Montag an in Schleswig-Holstein in zahlreichen Ferienorten die Geschäfte auch wieder sonntags aufmachen.

Kiel | Die wegen der Corona-Pandemie ausgesetzte sogenannte Bäderverordnung trete dann wieder in Kraft, teilte das Wirtschaftsministerium am Dienstag mit. „Die Bäderverordnung dient der Selbstversorgung von Touristen, und da wir - nach einer langen Phase massiver Einschränkungen - zu Pfingsten wieder Übernachtungsgäste ins Land lassen, steht auch der Sonntag...

