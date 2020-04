Gesundheit : Bäder in Hamburg: Noch kein Start in Freiluftsaison

Noch laden die Temperaturen in Hamburg nicht zum Baden im Freien ein. Doch selbst bei einer Hitzewelle müssen sich die Schwimm-Fans wohl gedulden. Die Corona-Krise lässt einen Badebetrieb nicht zu. Dabei wäre Betreiber Bäderland bereit.

Avatar_shz von dpa

29. April 2020, 08:50 Uhr

Wegen der Corona-Pandemie verzögert sich für die Schwimmbäder in Hamburg der Start in die Freiluftsaison. Eine Entscheidung, ob und wann Bäder öffnen können, steht noch aus. «Wir wären zügig wieder einsatzbereit», versicherte Michael Dietel vom Betreiber Bäderland. «Erkenntnisse» aus der Politik über einen möglichen Termin gebe es noch nicht.

Die Freiluftsaison läuft normalerweise im Zeitraum von Anfang Mai bis Ende August. Schon seit dem 15. März ruht bei Bäderland der gesamte Sauna-, Bade- und Kursbetrieb, also auch in den Hallenbädern. Der überwiegende Teil der Belegschaft ist in Kurzarbeit. In der Zwangspause seien die Bäder vor allem instand gehalten, die Anlagentechnik gewartet und der Grundbetrieb gesichert worden, sagte Dietel. Der finanzielle Verlust sei derzeit noch schwierig zu beziffern. Das ginge erst am Jahresende.

Die Maßnahmen gegen den neuartigen Coronavirus für den Fall einer Eröffnung von Schwimmbädern sind Teil des Pandemieplans «Bäder» der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen. Ihr gehört auch Bäderland Hamburg an. In dem Plan werden unter anderem die Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen in den Duschen, Umkleiden und in den Schwimmbecken beschrieben. An dem Plan würde sich auch Bäderland orientieren, sollte die Politik eine Wiederaufnahme des Betriebs erlauben.

Bäderland betreibt in Hamburg insgesamt 28 Anlagen, darunter Schwimmbäder mit Außenanlagen und Wellnessbereichen, Freibäder und eine Eissporthalle mit jährlich rund vier Millionen Besuchern.