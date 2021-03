Notfälle : Babypuppe im Altkleidercontainer löst Polizeieinsatz aus

Babygeschrei aus einem Altkleidercontainer hat in Ahrensbök im Kreis Ostholstein einen größeren Einsatz von Polizei und Rettungsdienst ausgelöst.

Ahrensbök | Eine Anwohnerin habe die Schreie per Notruf gemeldet, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Feuerwehr öffnete den Container mit einer Säge und durchsuchte den Inhalt. Dabei stellte sich heraus, dass die Schreie von einer batteriebetriebenen Babypuppe stammten, die jemand in dem Container entsorgt hatte. Bei der Suche nach dem vermeintlichen Baby sei...

