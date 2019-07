Unfälle : B430: Zwei Menschen bei Unfall lebensgefährlich verletzt

von dpa

02. Juli 2019, 10:33 Uhr

Ascheberg (dpa/lno) - Bei einem Autounfall auf der Bundesstraße 430 sind bei Ascheberg (Kreis Plön) zwei Menschen lebensgefährlich verletzt worden. Ihr Wagen sei aus bislang unbekanntem Grund am Montagnachmittag nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum gekracht, teilte die Polizei am Dienstag mit. Danach rollte der Wagen eine Böschung hinunter und kam bei einem Sportplatz zum Stehen. Die 69 Jahre alte Fahrerin und ihr 36 Jahre alter Beifahrer wurden in Krankenhäuser gebracht.