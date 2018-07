Verkehr : Autos krachen mit Linienbus zusammen: neun Menschen verletzt

Bei einem Zusammenprall zwischen einem Linienbus und zwei Autos sind am Sonntagabend in Braak bei Hamburg neun Menschen verletzt worden - einer davon schwer. Es handele sich dabei um die 18 Jahre alte Fahrerin eines der Wagen, sagte ein Sprecher der Polizei Lübeck. In vorherigen Berichten der Polizei war von 16 Verletzten die Rede gewesen.

von dpa

02. Juli 2018, 09:02 Uhr

Wie es genau zu dem Unfall im Kreis Stormarn kam, konnte der Sprecher in der Nacht nicht beantworten. Staatsanwaltschaft und Polizei würden im Laufe des Tages Einzelheiten zum Unfallhergang bekanntgeben, sagte eine Polizeisprecherin am Montag.