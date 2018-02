Konflikte : Autokorso in Hamburg für Yücel

Auf dem Hamburger Heiligengeistfeld hat am Freitagabend ein Autokorso für den nach mehr als einem Jahr in türkischer Haft freigelassenen «Welt»-Korrespondenten Deniz Yücel stattgefunden. An dem Korso beteiligten sich etwa zehn Wagen. Der Journalist war am Freitag freigelassen worden. Er hatte sich am 14. Februar 2017 freiwillig der Justiz gestellt und war kurz darauf wegen Terrorvorwürfen in Untersuchungshaft genommen worden - bis zum Freitag ohne Anklageschrift.

von dpa

16. Februar 2018, 21:33 Uhr

Auch in Berlin feierten Freunde und Kollegen die Freilassung des Journalisten. Rund 100 Menschen beteiligten sich nach Polizeiangaben mit etwa 25 Autos und mehreren Fahrrädern daran. Sie hielten Schilder mit Aufschriften wie «Keine Freiheit ohne Pressefreiheit», «Freiheit für alle inhaftierten Journalisten in der Türkei» oder «Deniz free - Free them All!!!» hoch.