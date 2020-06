Film : Autokino im Hamburger Hafen feiert Premiere

Das Autokino am Cruise Center in Hamburg-Steinwerder öffnet heute Abend seine Schranken für Filmfans. Es sei das erste große Autokino, das jetzt in Hamburg aufmache, sagte Wiebke Schumacher von der Firma Morgenwelt, die das Autokino zusammen mit weiteren Veranstaltern betreibt. Vor der 220 Quadratmeter großen Leinwand sollen bis zu 620 Autos Platz finden.

Avatar_shz von dpa

03. Juni 2020, 06:26 Uhr

Bei der Premiere mit dem Film «Die Känguru-Chroniken» (21.00 Uhr) werde es wegen des guten Wetters noch nicht voll werden, sagte Schumacher. Anders sehe es bei den ebenfalls geplante Autokonzerten aus. Die seien schon sehr gut gebucht. Am 14. Juni wird etwa Max Giesinger erwartet.

Tickets sind nur online im Vorverkauf erhältlich. Und auch Snacks und Getränke sollten sich Autokino-Fans vorher besorgen, da es lokal keine gastronomische Versorgung gibt. Außer an Tagen mit Konzerten sind täglich Filmvorführungen geplant.

Am Samstag heißt es dann auch auf dem Heiligengeistfeld «Film ab». Dann feiert im Zentrum Hamburgs ein weiteres großes Autokino Premiere und zeigt zum Auftakt «Lindenberg - Mach dein Ding!».