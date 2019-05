Unfälle : Autofahrer kommt krankheitsbedingt von Straße ab und stirbt

von dpa

12. Mai 2019, 09:11 Uhr

Ein 63-jähriger Autofahrer ist in Nordfriesland krankheitsbedingt mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und anschließend gestorben. Der Mann war am frühen Sonntagmorgen mit einer 62-jährigen Beifahrerin in einem Wald in der Gemeinde Drelsdorf unterwegs, wie ein Polizeisprecher sagte. Das Auto landete bei dem Unglück in einem Graben. Der 63-Jährige starb noch an der Unfallstelle, allerdings wohl an seiner Krankheit und nicht an den Unfallfolgen. Nähere Angaben zu der Krankheit gab es zunächst nicht. Die 62-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.