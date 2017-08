Verkehr : Autofahrer im Norden günstig versichert

vergrößern 1 von 1 Foto: Peter Kneffel 1 von 1

Ebenfalls günstig bleiben 2018 die Kasko-Einstufungen. Allerdings rutschen Versicherte in Neumünster, Plön und Pinneberg in eine höhere Vollkasko- oder Teilkaskoklasse. Bei der Vollkasko ist die 3 die höchste Stufe im Norden - maximal gibt es hier 9. Im Vergleich der Landeshauptstädte können sich bei der Haftpflicht nur die Erfurter und Schweriner noch günstiger versichern als die Kieler, die bei Stufe 5 stehen. Für Hamburg gilt die Höchststufe 12.

In Deutschland profitieren den Angaben zufolge knapp 5,5 Millionen Versicherte in 67 Zulassungsbezirken von besseren Regionalklassen in der Kfz-Haftpflichtversicherung, rund 3,6 Millionen in 41 Bezirken werden heraufgestuft. Niedrige Einstufungen haben außer Schleswig-Holstein auch weiterhin Autofahrer in Brandenburg, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Hohe Regionalklassen gelten vor allem in Großstädten und in Teilen Bayerns.

von dpa

erstellt am 30.Aug.2017 | 09:41 Uhr