Unfälle : Autofahrer hebt ab und kracht in ersten Stock eines Hauses

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall im Kreis Herzogtum Lauenburg mit seinem Wagen förmlich abgehoben - und im ersten Stock eines Einfamilienhauses gelandet.

Gudow | Der 43-Jährige wurde dabei leicht verletzt, wie ein Sprecher der Polizei am Freitagmorgen sagte. Der Mann war in der Nacht am Steuer eingeschlafen und in Gudow mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen. Dabei fuhr er über mehrere Bodenwellen und eine...

