Unfälle : Autofahrer flieht vor Polizeikontrolle und entkommt zu Fuß

Ein 49 Jahre alter Autofahrer ist in Eisenach vor einer Polizeikontrolle geflohen und hat dabei einen Unfall verursacht. Bei der Verfolgungsjagd hat der Mann Verkehrsregeln missachtet und Menschen massiv gefährdet, wie die Polizei in Gotha am Donnerstag mitteilte. So sei er entgegengesetzt in eine Straße hineingefahren. In Höhe einer Baustelle habe er schließlich die Kontrolle über den Wagen verloren, einen Bauzaun durchbrochen und sei gegen eine Hauswand gefahren. Der Mann sei zu Fuß weiter geflüchtet und habe dabei seinen Geldbeutel mit Personalausweis und persönliche Gegenstände verloren.