Unfälle : Autofahrer fährt gegen Baum: lebensgefährlich verletzt

von dpa

31. Dezember 2018, 13:41 Uhr

Ein Autofahrer ist in Hitzhusen (Kreis Bad Segeberg) gegen einen Baum gefahren und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Der 30-Jährige kam am frühen Sonntagmorgen in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab, wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte. Dann sei er frontal gegen einen Baum geprallt und in einem Loch in der Windschutzscheibe eingeklemmt worden. Der Mann habe noch am Unfallort reanimiert werden müssen und sei in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Laut Polizeiangaben bestand zunächst weiterhin Lebensgefahr.