Verkehr : Autobahn 7 in Richtung Hamburg nach Unfall gesperrt

Ein Unfall auf der Autobahn 7 bei Neumünster hat am Dienstag für große Verkehrsbehinderungen in Richtung Süden gesorgt. Bei einem Auffahrunfall in Höhe Neumünster-Süd waren am Nachmittag zwei Menschen schwer verletzt worden, wie die Polizei mitteilte. Wegen des Rettungseinsatzes staute sich der Verkehr in Richtung Hamburg zeitweise bis zum Bordesholmer Dreieck. Der Verkehr normalisierte sich am Abend.

von dpa

erstellt am 23.Mai.2017 | 20:46 Uhr