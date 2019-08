Brände : Autobahn 1 Richtung Hamburg nach Lasterbrand freigegeben

von dpa

07. August 2019, 07:20 Uhr

Nach dem Brand eines Lastwagens ist die Sperrung der Autobahn 1 bei Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) wieder aufgehoben. Seit 4.00 Uhr seien die Spuren in Fahrtrichtung Hamburg wieder frei, teilte die Autobahnpolizei am Mittwochmorgen mit. Ein Lastwagen war am Dienstagabend auf dem Standstreifen in Brand geraten. Die Ursache waren nach Angaben der Polizei heißgelaufene Bremsen. Starke Rauchentwicklung behinderte zeitweilig auch den Gegenverkehr in Richtung Osnabrück.