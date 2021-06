Verkehr : Autobahn 1 bei Scharbeutz am Mittwochabend voll gesperrt

Für die Behebung eines Hitzeschadens wird die Autobahn 1 zwischen den Anschlussstellen Scharbeutz und Pansdorf (Kreis Ostholstein) am Mittwochabend voll gesperrt.

Scharbeutz | Die Sperrung werde um 17.00 Uhr beginnen, teilte die Autobahn GmbH des Bundes am Dienstag mit. In Fahrtrichtung Norden könne der Hauptfahrstreifen voraussichtlich gegen 23.00 Uhr wieder frei gegeben werden, sagte eine Sprecherin. In Fahrtrichtung Süden soll die Autobahn voraussichtlich am Donnerstagvormittag wieder freigegeben werden. Während der Sper...

