Verkehr : Auto und Linienbus kollidieren: 9 Verletzte

von dpa

16. Dezember 2018, 09:55 Uhr

In Rendsburg sind am Samstagabend neun Menschen beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Linienbus verletzt worden. Die 35 Jahre alte Autofahrerin habe den Bus beim Linksabbiegen übersehen, woraufhin die beiden Fahrzeuge aufeinander prallten, sagte ein Polizeisprecher. Die Frau sowie der 59 Jahre alte Busfahrer wurden dabei leicht verletzt. Außerdem erlitten sieben Fahrgäste ebenfalls leichte Verletzungen. Alle Verletzten wurden vorsorglich in umliegende Krankenhäuser gebracht.