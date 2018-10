Verkehr : Auto überschlägt sich und zerstört Stromkasten

von dpa

18. Oktober 2018, 05:22 Uhr

Ein 18-Jähriger hat sich in Hamburg-Bramfeld mit seinem Auto überschlagen, dabei einen Stromkasten demoliert und für einen mehr als zweistündigen Stromausfall gesorgt. Der junge Mann sei nach dem Unfall am Mittwoch in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Ersten Erkenntnissen zufolge war auch ein Beifahrer im Auto. Der genaue Unfallhergang war zunächst ebenso unklar wie, ob der Beifahrer verletzt wurde. Gegen 1.40 Uhr war die Stromversorgung wieder hergestellt.