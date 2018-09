Verkehr : Auto überschlägt sich: Fahrer schwer verletzt

von dpa

19. September 2018, 07:21 Uhr

Ein Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Volksdorf schwer verletzt worden. Das Auto des Mannes habe sich am Dienstagnachmittag überschlagen und sei anschließend auf der Seite zum Stehen gekommen, teilte ein Polizeisprecher mit. Rettungskräfte der Feuerwehr mussten den Fahrer aus seinem Auto befreien. Ein Krankenwagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Zum genauen Unfallhergang konnte die Polizei am Mittwochmorgen keine Angaben machen.