Unfälle : Auto prallt gegen Baum: Fahrer verletzt

von dpa

20. Juli 2019, 13:41 Uhr

Ein Autofahrer ist am Samstagmorgen in Hamburg gegen einen Baum geprallt und verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Der Mann war nach Angaben der Polizei mit seinem Beifahrer in einem Leihauto auf der Elbchaussee unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam. Die Unfallursache war zunächst unklar. Allerdings stehen die beiden Männer nach Angaben der Polizei unter Verdacht, unter dem Einfluss von Ecstacy und Alkohol gestanden zu haben. Einer der beiden Männer habe sich gegenüber der Polizeibeamten entsprechend geäußert. Den Männern wurden Blutproben entnommen. Der Wagen wurde bei dem Unfall komplett zerstört.