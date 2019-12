Verkehr : Auto prallt gegen Baum: Fahrer lebensgefährlich verletzt

Avatar_shz von dpa

29. Dezember 2019, 10:54 Uhr

Ein Autofahrer hat sich bei einem Unfall auf einer Landstraße in Hürup (Kreis Schleswig-Flensburg) lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Der Mann sei mit seinem Wagen am Sonntag um kurz nach Mitternacht nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, teilte ein Polizeisprecher am Morgen mit. Rettungskräfte bargen den Fahrer aus dem Wrack und brachten ihn lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus. Die Unfallursache ist nach Angaben des Polizeisprechers noch unklar.