Unfälle : Auto kracht in Baumarkt: 76-Jährige unter Trümmern begraben

Avatar_shz von dpa

21. Januar 2020, 22:39 Uhr

Auf dem Gelände eines Baumarktes in Nortorf (Rendsburg-Eckernförde) ist eine Seniorin mit ihrem Auto durch eine Glastür gekracht - unter den Trümmern hat eine 76-Jährige ihr Leben verloren. Die 70 Jahre alte Unfallverursacherin fuhr ersten Ermittlungen zufolge mit ihrem Wagen am Dienstag in den Eingang des Baumarkts, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde unter anderem ein Container mit Blumen in den Vorraum geschoben, auch gestapelte Briketts stürzten um. Unter den Trümmern wurde die 76-Jährige gefunden. Jede Hilfe sei zu spät gekommen, hieß es von der Polizei. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, werde noch ermittelt.