Unfälle : Auto kracht gegen Stromkasten: Drei Menschen in Lebensgefahr

01. April 2020, 10:30 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall im Tümlauer Koog im Kreis Nordfriesland sind am Dienstagabend drei Menschen lebensgefährlich verletzt worden. Ein 30-Jähriger war mit seinem Wagen aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Stromkasten gekracht, wie die Polizeidirektion Flensburg am Mittwoch mitteilte. Der Wagen überschlug sich dabe mehrfach; ein 25 Jahre alter Mitfahrer wurde aus dem Fahrzeug geschleudert. Der Fahrer und ein 34-jähriger Beifahrer wurden in dem Wrack eingeklemmt. Hubschrauber brachten die drei Männer in Krankenhäuser. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.