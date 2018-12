Unfälle : Auto kracht gegen Baum und fängt an zu brennen

von dpa

15. Dezember 2018, 13:58 Uhr

Ein 21-jähriger Autofahrer ist bei Hamwarde (Kreis Herzogtum-Lauenburg) mit seinem Wagen von der Straße abgekommen, gegen einen Baum gekracht und dabei schwer verletzt worden. Daraufhin brach ein Feuer unter der Motorhaube des Wagens aus, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Demnach mussten die eintreffenden Einsatzkräfte in den frühen Morgenstunden zuerst den Brand löschen, bevor das Dach des Autos abgenommen und der 21-Jährige geborgen werden konnte. Der Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Warum das Auto von der Landstraße abkam, war zunächst unklar. Wegen des Verdachts auf Alkoholeinfluss wurde eine Blutprobenentnahme beim Fahrer angeordnet. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.