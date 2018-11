Unfälle : Auto kracht gegen Baum: Fahrer stirbt noch am Unfallort

von dpa

24. November 2018, 09:49 Uhr

Ein Autofahrer ist in der Nacht zum Samstag bei Bad Segeberg mit seinem Wagen frontal gegen einen Baum geprallt und tödlich verletzt worden. Der Mann kam auf der Bundesstraße zwischen Wittenborn und Bad Segeberg aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte. Sein Wagen krachte in einen Baum. Der Fahrer erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.