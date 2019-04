Unfälle : Auto hält auf Grünstreifen der Autobahn: Verletzte

Bei einem Unfall auf der Autobahn 24 bei Barsbüttel im Kreis Stormarn sind am Sonntag drei Menschen, darunter ein acht Monate altes Kleinkind, verletzt worden. Ein 36 Jahre alter Mann aus Polen hatte aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Auto im Zubringer von der A1 zur A24 auf dem Mittelstreifen gehalten. Ein 32 Jahre alter Autofahrer aus Hamburg fuhr in das auf dem Grünstreifen stehende Fahrzeug hinein, berichtete die Polizei am Montag.

von dpa

29. April 2019, 14:21 Uhr

Dabei wurden die 20 Jahre alte Beifahrerin des Polen und ein zehnjähriger Junge schwer verletzt, das Kleinkind erlitt leichte Verletzungen. Alle drei wurden in Krankenhäuser gebracht. Die beiden Autofahrer wurden nach Polizeiangaben nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehr als 81 000 Euro geschätzt.