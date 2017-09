Unfälle : Auto fährt auf LKW-Anhänger: Fahrer schwer verletzt

vergrößern 1 von 1 Foto: Lukas Schulze 1 von 1

20.Sep.2017

Ein Mann ist mit seinem Auto in Hamburg auf einen stehenden LKW-Anhänger aufgefahren und dabei schwer verletzt worden. Wie es zu dem Unfall am Mittwoch in einem Gewerbegebiet im Stadtteil Billbrook kam, war einem Polizeisprecher zufolge zunächst unklar. Der Mann sei bei dem Aufprall zwar nicht eingeklemmt, aber «schwerst verletzt» worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Straße war am Morgen nur einspurig befahrbar.