Unfälle : Auto erfasst Fußgänger und verletzt ihn tödlich

Ein 23 Jahre alter Fußgänger ist auf der Bundesstraße 206 zwischen Bad Bramstedt und Hitzhusen (Kreis Segeberg) tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Mann am frühen Samstagmorgen auf der Straße zu Fuß unterwegs, als er von einem Fahrzeug erfasst wurde. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen starb der 23-Jährige noch an der Unfallstelle. Der 19 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt. Warum der Mann auf der Straße herumlief, war zunächst unklar.

Polizeimeldung

von dpa

erstellt am 11.Sep.2017 | 16:16 Uhr