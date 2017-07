vergrößern 1 von 1 Foto: Patrick Seeger 1 von 1

Ein Fußgänger ist in Hamburg-Lohbrügge von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Der 67-Jährige wollte am Dienstagnachmittag eine Straße überqueren, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Nach Angaben der Polizei war der Mann nicht an einer Ampel über die Straße gelaufen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

von dpa

erstellt am 12.Jul.2017 | 07:09 Uhr