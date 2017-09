Tourismus : Auswirkungen von Strandgebühr-Urteil noch offen

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hatte am Mittwoch die Eintrittsgebühren für zwei Strände in der Gemeinde Wangerland als rechtswidrig erklärt. Eine Gebühr sei nur an solchen Abschnitten rechtens, an denen die Gemeinde etwa mit Kiosken, Umkleidekabinen und Toiletten für eine höhere Badequalität sorge, begründeten die Richter.

von dpa

erstellt am 14.Sep.2017 | 11:07 Uhr