Segeln : Australischer Sieg beim Segelklassiker Sydney-Hobart

Die Segeljacht «Wild Oats XI» hat zum neunten Mal das Sydney-Hobart-Rennen gewonnen. Die Crew um den australischen Skipper Mark Richards absolvierte den 628 Seemeilen langen Klassiker in 43 Stunden, sieben Minuten und 21 Sekunden. Auf die Plätze zwei und drei segelten Richards' Landsleute Jim Cooney und Samantha Grant auf den Hundertfüßern «Black Jack» und «Comanche».

von dpa

28. Dezember 2018, 10:54 Uhr

«Es ist der Tag der Wiedergutmachung», rief Richards im Ziel. Denn seine Crew war zuvor drei Jahre lang vom Pech verfolgt gewesen, hatte in den Rennen 2015 und 2016 mit Materialbrüchen aufgeben müssen. 2017 hatte «Wild Oats XI» die Ziellinie zwar als erstes Boot erreicht, war aber wegen einer Regelverletzung bestraft und entthront worden.

Der Kampf um den Gesamtsieg in der Handicap-Wertung und den begehrten Tattersall Cup läuft noch. Hier führte am Freitag die favorisierte australische «Ichi Ban». In dieser Wertung lag Friedrich Böhnerts «Lunatix» auf Rang 39 im Feld der verbliebenen 68 Jachten. Der Hamburger Rechtsanwalt und sein Team segeln bei der 74. Auflage des Rennens das einzige Boot unter deutscher Flagge, hatten am dritten Tag auf See noch rund 150 Seemeilen bis ins Ziel vor sich.