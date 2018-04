Geschichte : Ausstellung zur Revolution von 1918/19 in Hamburg

Im November 2018 jähren sich zum 100. Mal zentrale Ereignisse in der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts: An den Fronten des Ersten Weltkriegs schwiegen die Waffen, der Kaiser dankte ab, Soldaten und Arbeiter erzwangen den Beginn der ersten demokratischen Republik in Deutschland. Unter dem Motto «Revolution! Revolution? Hamburg 1918/19» liefert das Museum für Hamburgische Geschichte erstmals einen umfassenden Beitrag zur Bedeutung dieser komplexen Zeit in Hamburg, die durch Krieg, Hunger und politische Auseinandersetzungen gekennzeichnet ist.

24. April 2018, 13:26 Uhr

Zu sehen sind nach Angaben des Museums noch nie gezeigte Fotos, Plakate und Zeitungen von damals, zudem Uniformen, Waffen und Alltagsgegenstände. Neben den verschiedenen Akteuren der revolutionären Ereignisse widmet sich die Schau Themenbereichen wie der Kommunikation und der Versorgung der kriegsgebeutelten Bevölkerung aber auch Fragen zur Bildung, zur Rolle der Familie, zur wirtschaftlichen Lage und zum damaligen Freizeitverhalten. «Die Revolution von 1918/19 ist eines der bedeutendsten Ereignisse in der Geschichte Hamburgs», sagte Direktor Hans-Jörg Czech am Dienstag.