Ausstellungen : Ausstellung zum 95. Geburtstag von Fotograf F.C. Gundlach

Er gilt als Inbegriff des hanseatischen Stils und Grandseigneur der deutschen Modefotografie: F.

Hamburg | C. Gundlach. Zum 95. Geburtstag des Gründers des Hauses der Photographie zeigt seine Stiftung vom 18. Juli bis zum 17. Oktober die Ausstellung „F.C. Gundlach at Work“ in der Elbschloss Residenz Hamburg. „Scheinbar leicht und schwerelos posen und schweben seine Models anmutig über die Bildfläche“, teilte die Stiftung mit. Doch was so mühelos daherkommt...

