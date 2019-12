Justiz : Ausschuss befragt ehemaligen Leiter der Polizeiabteilung

Avatar_shz von dpa

16. Dezember 2019, 06:03 Uhr

Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss zur sogenannten Rocker-Affäre in Schleswig-Holstein will heute (10.00 Uhr) den ehemaligen Leiter der Polizeiabteilung im Innenministerium, Jörg Muhlack, befragen. Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) hatte den Beamten und den damaligen Landespolizeidirektor Ralf Höhs im November 2017 nach massiver Kritik an deren Führungsstil abgelöst. Einen Zusammenhang seiner Personalentscheidungen mit der Rocker-Affäre bei der Polizei bestritt Grote aber. Außerdem wollen die Abgeordneten die ehemalige Innenstaatssekretärin Manuela Söller-Winkler (SPD) befragen.