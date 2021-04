Soziales : Auslastung in Hamburger Kitas steigt kontinuierlich an

Viele Kindergartenkinder müssen seit Wochen und Monaten auf ihre Spielfreunde verzichten. Die Hamburger Kitas sind im erweiterten Notbetrieb. Dennoch steigt die Auslastung langsam. Verständlich, sagt die Behörde und hofft gleichzeitig auf Fairness.

Hamburg | Immer mehr Eltern schicken ihre Kinder wieder in die Hamburger Kitas. „Die Auslastung der Kitas lag am Mittwoch stadtweit im Schnitt bei 51 Prozent“, sagte Martin Helfrich, Sprecher der Sozialbehörde, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. In der Vorwoche seien es am Mittwoch 46 Prozent und in der Woche davor 41 Prozent gewesen. Höher lag...

