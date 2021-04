Unternehmen : Ausgangsbeschränkungen eingehalten: Inzidenz bei 138,7

Am Montag tritt die neue Corona-Verordnung in Kraft. Für die Hansestädter ändert sich nicht viel. Die strengen Regeln bleiben. Am Wochenende haben sich die meisten daran gehalten. Ein Arzt warnt vor drohenden, schwierigen Entscheidungen auf den Intensivstationen.

Hamburg | Der Corona-Lockdown in Hamburg ist bis zum 2. Mai verlängert worden und damit bleiben vorerst die strengen Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen in Hamburg bestehen. Am Wochenende haben sich der Polizei zufolge die meisten an die Regeln gehalten. Es habe keine Auffälligkeiten gegeben, hieß es am Sonntag. Das Verhalten der Bürger sei womöglich auf das kü...

