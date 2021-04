Verkehr : Ausgangsbeschränkung: Busse und Bahnen schränken Fahrten ein

In Hamburg gilt von 21.00 bis 5.00 Uhr eine Ausgangsbeschränkung. Nur wer einen triftigen Grund hat, darf auf die Straße. Der Nahverkehr stellt sich darauf ein - und streicht die meisten nächtlichen Fahrten. Für dringende Fälle gibt es Alternativen.

Hamburg | Busse und Bahnen in Hamburg werden von Donnerstag an ihre Nachtfahrten nach Mitternacht vorerst bis zum 18. April weitestgehend einstellen. Hintergrund ist die Ausgangsbeschränkung, mit der der rot-grüne Senat die Corona-Infektionsdynamik in der Stadt abbremsen will, wie Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) am Dienstag mitteilte. Betroffen seien sowoh...

