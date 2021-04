Notfälle : Ausfall der Stromversorgung legt Müllverbrennungsanlage lahm

Ein Ausfall der Stromversorgung hat die Müllverbrennungsanlage in Stapelfeld (Kreis Stormarn) lahm gelegt.

Stapelfeld | Die Anlage sei nach der Panne am Mittwochabend heruntergefahren worden, teilte der Betreiber, die Energy from Waste GmbH, am Donnerstag mit. Die Freiwillige Feuerwehr habe die Anlage gekühlt. Mehrere Medien berichteten darüber. Donnerstagmittag wurde die Stromversorgung nach Angaben eines Sprechers wieder hergestellt. „Wir werden über die Osterfeie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.