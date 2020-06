Kriminalität : Auseinandersetzung mit Schreckschusspistole: Zwei Verletzte

Avatar_shz von dpa

11. Juni 2020, 05:06 Uhr

Zwei Menschen sind bei einer Auseinandersetzung am Hamburger S-Bahnhof Elbgaustraße durch eine Schreckschusspistole verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte sie in Krankenhäuser, wie ein Sprecher der Hamburger Polizei am Donnerstagmorgen sagte. Wer am Mittwochabend aus der Schreckschusspistole gefeuert hatte, war zunächst nicht klar. Die Polizei fahndete nach mehreren Tätern.