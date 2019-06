Konjunktur : Ausbaugewerbe im Norden legt kräftig zu

von dpa

11. Juni 2019, 09:29 Uhr

Das Ausbaugewerbe in Schleswig-Holstein hat seinen Umsatz im ersten Quartal dieses Jahres um zehn Prozent auf 278 Millionen Euro gesteigert. Wie das Statistikamt Nord am Dienstag weiter berichtete, entfielen etwa 80 Prozent davon auf die Bauinstallation mit Arbeiten an der Elektro-, Gas-, Wasser-, Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik. Die Statistik erfasste 272 Betriebe mit mindestens 23 Beschäftigten. Die Gesamtzahl der Mitarbeiter wuchs im ersten Quartal um zwei Prozent auf gut 11 300. Das Arbeitsvolumen erhöhte sich um ein Prozent auf 3,5 Millionen Stunden. Weil sich statistische Grundlagen verändert haben, sind die Ergebnisse laut Statistikamt nur bedingt mit früheren Jahren vergleichbar.