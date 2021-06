Verkehr : Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals kommt voran

Am Nord-Ostsee-Kanal wird gebaggert, was das Zeug hält. Ein großer Teil des Aushubs wird am Flemhuder See zu einem Erdwall aufgeschüttet, auf dem künftig heimische Pflanzen wachsen sollen.

Quarnbek | Im Minutentakt rollen Trecker an und laden aus Muldenkippern Erde ab zwischen dem Flemhuder See und der Autobahn 210 bei Achterwehr. 200 bis 300 Touren täglich kommen hier zusammen. In den nächsten Monaten wird hier ein 100 mal 50 Meter großer und mehr als 120.000 Kubikmeter umfassender Erdwall wachsen, errichtet aus Material, das beim Ausbau des nahe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.