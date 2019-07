Tennis : Aus für Tennis-Talent Molleker: Nur noch Zverev dabei

Tennisprofi Alexander Zverev hat beim Tennisturnier in seiner Heimatstadt Hamburg das Viertelfinale erreicht. Die deutsche Nummer eins setzte sich am Donnerstag gegen den Argentinier Federico Delbonis mit 6:4, 7:6 (7:2) durch. Nach 1:44 Stunden verwandelte der 22-Jährige bei Temperaturen über 35 Grad seinen ersten Matchball. In der Runde der letzten Acht trifft der Weltranglisten-Fünfte auf den Serben Filip Krajinovic, der den am Ende von der Hitze völlig erschöpften Slowaken Martin Klizan bezwang.

von dpa

25. Juli 2019, 20:19 Uhr

Tennis-Talent Rudolf Molleker hat das Viertelfinale beim Turnier am Hamburger Rothenbaum verpasst. Der 18-Jährige aus Oranienburg bei Berlin unterlag am Donnerstag dem an Nummer drei gesetzten Italiener Fabio Fognini mit 5:7, 4:6. Damit ist von den ursprünglich sieben Deutschen im Hauptfeld nur noch die deutsche Nummer eins Alexander Zverev in der Runde der letzten Acht bei der mit 1,7 Millionen Euro dotierten Sandplatz-Veranstaltung vertreten. Der 22-Jährige hatte den Argentinier Federico Delbonis mit 6:4, 7:6 (7:2) geschlagen. Jan-Lennard Struff aus Warstein schied gegen den Spanier Pablo Carreno Busta mit 1:6, 6:7 (4:7) aus.