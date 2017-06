Regierung : Aus für «Jamaika»-Verhandlungen im Norden gerade noch abgewendet

vergrößern 1 von 1 Foto: Carsten Rehder 1 von 1

Gerade noch so haben CDU, Grüne und FDP ein Scheitern der «Jamaika»-Koalitionsverhandlungen in Schleswig-Holstein abgewendet - zumindest vorerst. «Wir haben den festen Willen, uns am Ende darauf zu einigen», sagte CDU-Landeschef Daniel Günther am Donnerstagabend nach einem mehrstündigen Krisengespräch der Verhandlungsführer in seinem Büro im Landeshaus. «Die Vertrauensbasis ist auf jeden Fall vorhanden.» Allerdings gebe es in einigen Punkten weiter Differenzen. Diese wollen die drei am Freitag ausräumen - dann in kleiner Runde zu sechst.

FDP-Landeschef Heiner Garg sprach von einem «fundamentalen Dissens in manchen Punkten». Es geht vor allem um die Wirtschafts- und Verkehrspolitik. Teilweise seien sich die Parteien dabei zwar näher gekommen. Es gebe aber noch offene Punkte. «Der Wille, weiter miteinander zu sprechen, ist vorhanden», sagte auch er.

Grünen-Verhandlungsführerin Monika Heinold betonte, «wir haben ein Papier im Bereich der Wirtschafts- und Verkehrspolitik, das sehr die Handschrift von CDU und FDP trägt». Ihre Partei akzeptiere aber den Weiterbau der Autobahn 20 und den geplanten Fehmarnbelt-Tunnel als Bundesbauprojekte - «auch in der Umsetzung». CDU und FDP setzen sich entschieden für beide Projekte ein, die Grünen haben sie stets nicht gemocht - auch nicht als Partner in der abgewählten Landesregierung von SPD, Grünen und SSW.

Die Lage hatte sich am Donnerstag endgültig zugespitzt. Bereits am Vorabend waren die ins Stocken geratenen Verhandlungen für einen Tag ausgesetzt worden. Die Unterbrechung spielte Günther am Mittwochabend allerdings herunter: «Das ist kein Grund zur Dramatik.»

Den Grund für die Verstimmungen lieferten die Grünen: Ihre Verhandlungsspitze um Finanzministerin Heinold und Umweltminister Robert Habeck verlangte zahlreiche Änderungen an einem Papier, das die Grünen-Vertreter in der Arbeitsgruppe für Wirtschaft und Verkehr, darunter Führungskräfte wie Landesparteichefin Ruth Kastner, mitgetragen hatten. Die Liberalen warfen den um Zustimmung ihrer Basis bangenden Grünen Vertrauensbruch vor. Auch von Täuschung war die Rede gewesen.

Die «Jamaika»-Verhandlungen an der Kieler Förde hatten vor gut zwei Wochen, am 24. Mai, verheißungsvoll begonnen. Es soll bundesweit das zweite solche Bündnis auf Landesebene werden nach dem Saarland (2009 bis 2012). An der Kieler Förde erzielte man bereits in einigen Bereichen schnell Einigungen, etwa in der Finanzpolitik, und auch das Positionspapier zum Komplex Soziales ist weitgehend abgehakt.

Die Spitzen der Grünen haben stets im Blick, dass über einen Koalitionsvertrag am Ende die Parteibasis in einer Mitglieder-Abstimmung entscheidet. Das verlange, wie Heinold mehrfach betonte, ein deutliche grüne Handschrift des Vertrages.

Bei der Landtagswahl war die CDU mit 32,0 Prozent stärkste Kraft geworden. Die SPD als Verliererin erhielt nur noch 27,2 Prozent, gefolgt von Grünen mit 12,9 und der FDP mit 11,5 Prozent. Die AfD kam mit 5,9 Prozent in den Landtag; der von der Fünf-Prozent-Klausel befreite SSW mit 3,3 Prozent.

Sollte «Jamaika» am Ende doch nicht zustande kommen, bliebe eine große Koalition, um Neuwahlen zu verhindern. Denkbar ist aber auch eine Koalition aus CDU, Grünen und dem SSW, der Partei der dänischen Minderheit. Die FDP schloss bereits kurz nach der Wahl eine «Ampel»-Koalition von SPD, Grünen und FDP definitiv aus. Im Falle eines Scheiterns von «Jamaika» halte die SPD die Türen offen, hatte SPD-Landes- und Fraktionschef Ralf Stegner aber am 26. Mai betont.

von dpa

erstellt am 08.Jun.2017 | 21:10 Uhr