Fußball : Auftakt für HSV nach langer Pause bei Greuther Fürth

Avatar_shz von dpa

17. Mai 2020, 02:01 Uhr

Der Hamburger SV hat sein letztes Spiel in der 2. Fußball-Bundesliga vor zwei Monaten bestritten. So eine lange Pause hatte der Verein noch nie, nicht mal nach einem Saisonende im Sommer. Heute tritt die Mannschaft bei der SpVgg Greuther Fürth an. «Keiner weiß, wo er steht», sagte Trainer Dieter Hecking. Gegner Fürth ist nach den vier Samstagsspielen um einen Rang auf Platz sechs gefallen. Der HSV ist jedoch weiterhin Dritter, einen Punkt hinter dem VfB Stuttgart. Ein guter Start in die Phase der Geisterspiele ist wichtig. An den nächsten beiden Spieltagen folgen Spitzenreiter Arminia Bielefeld (24. Mai) und Stuttgart (28. Mai).