Basketball : Aufholjagd nicht belohnt: Towers verlieren in Bayreuth

Die Hamburg Towers haben nur noch geringe Aussichten, sich auf den vierten Rang in der Basketball-Bundesliga zu verbessern.

Bayreuth | Am Donnerstag unterlagen die ersatzgeschwächten Hanseaten Medi Bayreuth mit 83:90 (34:47). Sie müssten jetzt nicht nur ihre drei ausstehenden Partien gewinnen, sondern auch auf Schützenhilfe hoffen. Der vierte Platz würde den Hamburgern im Playoff-Viertelfinale („Best of three“) Heimrecht in einer möglichen fünften Partie bescheren. Nach einem gute...

