Notfälle : Auf Elbe vermisste Kanufahrer tot: Leichen identifiziert

Die zwei seit Sonntag auf der Elbe vermissten Kanufahrer sind tot. Bei den am Mittwoch gefundenen Leichen handelt es sich um den 51 Jahre alten Vater und dessen Sohn, wie die Polizei in Itzehoe am Donnerstag mitteilte. Der Vater aus Glückstadt und der 18-Jährige waren am Sonntagnachmittag mit einem Kanu auf der Elbe nahe Kollmar (Kreis Pinneberg) unterwegs gewesen und seitdem verschwunden. Tagelang war nach ihnen gesucht worden.

von dpa

09. August 2018, 12:46 Uhr

Am frühen Mittwochvormittag hatte die Freiwillige Feuerwehr Glückstadt nach Angaben der Polizei eine in der Elbe treibende Leiche bei Kollmar geborgen. Wie sich später herausstellte, war es der Leichnam des Vaters. Kurz darauf habe eine Spaziergängerin aus Kollmar eine Leiche im Uferbereich der Elbe entdeckt. Am Donnerstag habe sich dann bestätigt, dass es sich um die Leiche des vermissten Sohns handelte.

Wie es zu dem Unglück kam, war auch am Donnerstag unklar. Die Polizei hatte seit Sonntag mit Booten und später auch mit einer Drohne nach den beiden Männern gesucht.