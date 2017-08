Unfälle : Auf Autobahn: Mit 1,3 Promille auf Bus aufgefahren

vergrößern 1 von 1 Foto: Patrick Seeger 1 von 1

Bei einem Unfall auf der A7 in der Nähe von Schönbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sind am Samstagabend ein 43-Jähriger Autofahrer und seine drei Mitfahrer leicht verletzt worden. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 43-Jährige war auf einen Bus aufgefahren und daraufhin gegen die Mittelschutzplanke geprallt. Der 64-jährige Busfahrer blieb unverletzt. Bei dem Autofahrer erbrachte der Atemalkoholtest einen Wert von 1,3 Promille. Der Unfallwagen musste abgeschleppt werden.

Mitteilung der Polizei

von dpa

erstellt am 06.Aug.2017 | 14:42 Uhr