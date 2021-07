Fußball : Attraktive Pokal-Lose für Norderstedt und Flensburg

Die norddeutschen Fußball-Landespokalsieger Eintracht Norderstedt und SC Weiche Flensburg 08 haben bei der Auslosung zur ersten DFB-Pokal-Hauptrunde attraktive Lose erhalten.

Hamburg | „Glücksfee“ Thomas Broich zog in der ARD-Sportschau für den Hamburger Cupsieger aus Norderstedt den Zweitligisten Hannover 96 aus dem Topf. Norderstedts schleswig-holsteinischer Regionalliga-Rivale Flensburg trifft auf in Holstein Kiel ebenfalls auf einen Nordclub. Der hatte in der abgelaufenen Saison sensationell das Pokal-Halbfinale erreicht und war...

