Kriminalität : Attacke mit Holzlatte: Polizei sucht nach Zeugen

von dpa

03. Mai 2018, 15:13 Uhr

Zwei Wochen nach einem Angriff auf einen Autofahrer an einer roten Ampel in Kiel hat die Polizei einen Zeugenaufruf gestartet, um den Täter zu finden. Der Mann soll in der Innenstadt mit einem weiteren Autofahrer in Streit geraten sein und ihn daraufhin mit einer Holzlatte attackiert haben, wie die Polizei weiter mitteilte. Das 22-jährige Opfer erlitt mehrere Prellungen, die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Beamten konnten zwar die Halterin des Wagens identifizieren nicht aber den Fahrer. Zeugen, die den Angriff am 17. April beobachtet haben, sind aufgerufen sich bei der Polizei zu melden.