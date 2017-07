Atom : Atomkraftwerk Brokdorf darf wieder ans Netz

Das im Februar wegen rostiger Brennstäbe vom Netz genommene Atomkraftwerk Brokdorf (Kreis Steinburg) darf wieder hochgefahren werden. Die Atomaufsicht des Landes Schleswig-Holstein hat die Zustimmung am Samstagabend erteilt, wie das Energieministerium in Kiel am Sonntag mitteilte. Allerdings gelten Beschränkungen. So wird die Leistung des AKW zunächst auf 88 Prozent reduziert. Später darf sie maximal 95 Prozent erreichen. Voraussetzung dafür ist, dass die mittlere Kühlmitteltemperatur abgesenkt wird.