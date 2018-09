Atomkraft : Atomkraftgegner blockieren Bahnstrecke

Atomkraftgegner haben am Samstagmorgen eine Bahnstrecke in Rheinland-Pfalz blockiert und einen Zug auf der Strecke gestoppt. Dazu gab es unterschiedliche Angaben: Während die Bundespolizei von einem Güterzug sprach, gaben Anti-Atom-Aktivisten an, sie hätten einen Urantransport aus Hamburg auf seiner Fahrt nach Frankreich für mehrere Stunden gestoppt. Nach Darstellung der Bundespolizei befand sich ein Urantransport zum Zeitpunkt der Protestaktion bereits im Güterbahnhof Koblenz.

von dpa

01. September 2018, 17:05 Uhr

Zwei der Teilnehmer des Protestes seilten sich nach Angaben der Bundespolizei Koblenz zwischen Winningen und Kobern-Gondorf von einer Autobahnbrücke über der Bahnstrecke ab und entfalteten in etwa 20 Metern Höhe ein Protestbanner. Die 14 000 Volt führende Oberleitung wurde unverzüglich abgeschaltet, die Strecke gesperrt. Ein Team der Feuerwehr holte die Atomkraftgegner von ihrem Protest in luftiger Höhe auf den Boden zurück. Die insgesamt neun Teilnehmer des Protests kamen nach Feststellung der Personalien wieder auf freien Fuß.